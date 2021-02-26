Одесситов растревожил новый случай жестокости по отношению к животным

Неравнодушные жители жилмассива Черемушки заметили, как из окна многоэтажки на улице Инглези 3/1 выпала собака. Они вызвали зоозащитников, а те, в свою очередь, позвали полицию, сообщили общественники из организации "Закон природы", передает Politeka.net

Местные рассказали, что выпавшую собаку они хорошо знали, это пес по кличке Черныш, который долгое время жил во дворе их дома.

Пострадавшую собаку отвезли в ветеринарную клинику, однако во время операции она умерла. Ветеринары назвали причиной смерти разрыв мочевого пузыря, однако в теле бедолаги было обнаружена пуля от травматического оружия.

Далее, одесситы также рассказали, что несколько дней назад в собаку кто-то стрелял и поэтому одна из женщин, проживающих в этом доме, забрала Черныша к себе.

Теперь остается загадкой, почему пес выпал? Или его намеренно выбросили, или он сам упал.

Буквально на днях мы сообщали, что в Одессе 57-летняя женщина сбросила с девятого этажа кота, а затем добила его ножом и выбросила в мусорный бак.

Напомним, что "Выбросила с 10 этажа и добила ножом": зверское преступление потрясло Одессу, кадры

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