Одесситов растревожил новый случай жестокости по отношению к животным
Неравнодушные жители жилмассива Черемушки заметили, как из окна многоэтажки на улице Инглези 3/1 выпала собака. Они вызвали зоозащитников, а те, в свою очередь, позвали полицию,
Местные рассказали, что выпавшую собаку они хорошо знали, это пес по кличке Черныш, который долгое время жил во дворе их дома.
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Пострадавшую собаку отвезли в ветеринарную клинику, однако во время операции она умерла. Ветеринары назвали причиной смерти разрыв мочевого пузыря, однако в теле бедолаги было обнаружена пуля от травматического оружия.
Далее, одесситы также рассказали, что несколько дней назад в собаку кто-то стрелял и поэтому одна из женщин, проживающих в этом доме, забрала Черныша к себе.
Теперь остается загадкой, почему пес выпал? Или его намеренно выбросили, или он сам упал.
Буквально на днях мы сообщали, что в Одессе 57-летняя женщина сбросила с девятого этажа кота, а затем добила его ножом и выбросила в мусорный бак.
Напомним, что "Выбросила с 10 этажа и добила ножом": зверское преступление потрясло Одессу, кадры
Также Politeka сообщала, что зима устроит одесситам взбучку на прощанье: к чему готовиться в последнюю неделю февраля