В центре Одессы произошло обрушение фасада в здании, где находится университет, а также студенческое общежитие

Происшествие зафиксировали в четверг, 25 февраля на улице Новосельского, 54, пишет местное издание « Пушкинская ».

По чистой случайности не пострадал никто из прохожих, территорию обнесли оградительной лентой.

Как сообщают местные СМИ, это далеко не первое обрушение в здании, в котором находится факультет истории и философии ОНУ им. И. И. Мечникова, а также общежитие №2 этого же университета.

Как призналась одна из студенток, проживающая в этом общежитии, им запретили выходить на балконы.

«Здание и раньше сыпалось. Где-то месяц назад обвалился кусочек и до этого тоже падало. Каждый год при заселении мы выслушиваем технику безопасности, что нельзя выходить на балконы. В принципе, у нас этого никто и не делает», — рассказала девушка по имени Карина.

Кроме того, этот здание является памятником архитектуры, градостроительства и истории, однако денег на его реконструкцию из городского бюджета никто не выделяет.

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