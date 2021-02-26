В общественном транспорте Одессы произошла массовая драка

Это случилось в городском троллейбусе №8, в пятницу, 26 февраля, сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, один из пассажиров украл у мужчины телефон. Его поймали на воровстве и решили поколотить. Завязалась массовая драка, в которой приняли участие и другие пассажиры.

«У меня телефон украли», - слышны возгласы на видео.

Чем завершился инцидент не ясно, так как видео внезапно обрывается.

«Типу навалили по фейсу, так как его поймали за воровством мобилки в 8 троллейбусе. Получился махач», - говорится в подписи.

До этого мы сообщали, что в Одессе автомобиль, ехавший на красный свет, врезался в троллейбус, а затем перевернулся.

Авария с перевертышем произошла днем на светофоре. Водитель автомобиля Daewoo Matiz двигаясь по улице Балковской выехал на перекресток с улицей Мельницкая на "красный", где и столкнулся с троллейбусом.

От удара машина перевернулась.

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На месте происшествия работал следователь.

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