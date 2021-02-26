Одесская полиция объявила в розыск подростка, которая уехал на учебу три дня назад и пропал

Как передает Politeka.net, об исчезновении парня сообщила пресс-служба областного ГУНП.

Так, 17-летний Сергей Морозов, проживающий в селе Новая Долина, отправился на учебу 23 февраля отправился на учебу в Одессу и не вернулся. Также подросток перестал выходяит на связь с родными.

Приметы пропавшего: худощавый, рост 175-180 см, волосы русые, глаза зеленые.

Особые приметы: шрам под левым глазом. В последний раз, когда его увидели был одет в темную одежду.

Если вам известно, где может находиться 17-летний парень, просьба сообщить в Одесское районное управление полиции №2 по телефону (04852) 779 43 92 или на спецлинию «102».

До этого мы сообщали, что в Одессе третий месяц не могут найти пропавшую пенсионерку, полиция подключилась к поискам, но пока что безрезультатно.

Так, стало известно, что 80- летняя жительница села Березань Мешкова Тамара Николаевна бесследно пропала еще 15 декабря прошлого года в Одессе. С тех пор о женщине нет никаких известий, однако родственники не теряют надежды.

Приметы: на вид 80 лет, рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы, глаза темные.

В последний раз, когда ее видели была одета в серое пальто, черные брюки и сапоги, бордовую шапку.

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