Одесская полиция разоблачила двух девушек с сообщником, которые промышляли преступления в ночных клубах

Как передает Politeka.net, подробности рассказали на сайте Нацполиции.

Так, злоумышленники заходили в увеселительные заведения, а потом караулили, когда кто-то из гостей оставит без присмотра мобильный телефон или кошелек.

После этого они незаметно забирали чужие вещи и скрывались.

Сумма нанесенного ущерба пострадавшим составляет десятки тысяч гривен.

Полиция разоблачила их на горячем. Злоумышленниками оказались две девушки одесситки 19-ти и 34-х лет, а также их сообщник 30-летний приезжий из Николаева.

Полицейские установили место нахождения части похищенного ими имущества и уже вернули владельцам.

«За тайное хищение чужого имущества их может быть наказан штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет», - рассказали в полиции.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области девочка с друзьями обокрала прикованную к постели пенсионерку.

Циничное преступление произошло в Беляевке.

Так, подростки пробрались в дом к лежачей 80-летней женщине и забрали у старушки деньги, которые она прятала в своей постели. К краже оказалась причастна 15-летняя правнучка пострадавшей. Девочка привела в дом к своей родственнице друзей-одногодок, но, чтобы быть неузнанной, осталась ждать у входа.

В свое оправдание юные злоумышленники заявили, что им нужны были деньги на собственные нужды, и они их уже потратили.

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