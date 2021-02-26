Одесситам сообщили, когда начнут вакцинировать от коронавируса всех желающих
Как передает Politeka.net, об это речь шла во время брифинга в обладминистрации (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, 25 февраля в Одессе официально стартовала бесплатная вакцинация против COVID-19.
В первую очередь, по словам чиновников, вакцину должны получить медработники «ковидных» больниц, работники скорых, лаборанты, работающие с ковидным материалом. До всех желающих, которые не входят в группы риска, очередь дойдет ещё не скоро.
Как рассказала глава облздрва Наталья Одарий-Захарьева, всего по Одесской области в ближайшее время вакцинировать планируют 3,5 тысячи медработников.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Сияющая Каменских показала животик в смелом наряде и выдала секрет: "Мы хотели сохранить интригу, но..."
Измученный болезнями 91-летний Чапкис вышел на связь и рассказал, что с ним сейчас: "Уже три дня..."
Леся Никитюк положила глаз на сына Потапа, а он и не против: "Взрослый уже"
Трагическая весть облетела Харьков: остановилось сердце девушки, которую сбили в резонансном ДТП
«Пока что единственная мобильная бригада будет посещать по одной больнице в день. Через 28 дней, когда настанет время второй инъекции, все повторится», - говорит чиновница.
В тоже время гендиректор Одесского областного центра общественного здоровья Оксана Пастернак сообщила, что вакцинировать украинцев будут в пять этапов. До всех желающих привиться бесплатно, но которые не входят в группы риска, очередь дойдет на 5-м этапе. Стартует он, по мнению Пастернак, где-то в конце лета. Встать в очередь на проверку можно якобы уже.
«Записываться можно уже сейчас. Для этого есть несколько способов. Первый — это через семейного врача. У него же можно проконсультироваться по вопросам вакцинации. Второй способ — через колл-центр МОЗ», — сказала Пастернак.
Ранее мы сообщали, что после начала вакцинации в Украине уже стали поступать первые жалобы о побочных действиях. О них рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
По его словам, на электронную почту государственного экспертного центра пришло семь писем, в которых сообщается о плохом самочувствии после вакцинации. Ляшко отметил, что одно обращение получили из Черниговской области и шесть из Черкасской, однако медик заверил, что все жалобы несерьезные.
«Каждый случай анализируется, поэтому не стоит разгонять панику, потому как побочные эффекты могут быть и это предусмотрено в инструкции производителя», — рассказал медик.
Напомним, что вспышку коронавируса нашли в школе под Одессой: известно, сколько зараженных
Также Politeka сообщала, что вирус снова набирает обороты после передышки на Одесчине: известно, сколько жертв и заболевших