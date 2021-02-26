Одесситам сообщили, когда начнут вакцинировать от коронавируса всех желающих

Как передает Politeka.net, об это речь шла во время брифинга в обладминистрации (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, 25 февраля в Одессе официально стартовала бесплатная вакцинация против COVID-19.

В первую очередь, по словам чиновников, вакцину должны получить медработники «ковидных» больниц, работники скорых, лаборанты, работающие с ковидным материалом. До всех желающих, которые не входят в группы риска, очередь дойдет ещё не скоро.

Как рассказала глава облздрва Наталья Одарий-Захарьева, всего по Одесской области в ближайшее время вакцинировать планируют 3,5 тысячи медработников.

«Пока что единственная мобильная бригада будет посещать по одной больнице в день. Через 28 дней, когда настанет время второй инъекции, все повторится», - говорит чиновница.

В тоже время гендиректор Одесского областного центра общественного здоровья Оксана Пастернак сообщила, что вакцинировать украинцев будут в пять этапов. До всех желающих привиться бесплатно, но которые не входят в группы риска, очередь дойдет на 5-м этапе. Стартует он, по мнению Пастернак, где-то в конце лета. Встать в очередь на проверку можно якобы уже.

«Записываться можно уже сейчас. Для этого есть несколько способов. Первый — это через семейного врача. У него же можно проконсультироваться по вопросам вакцинации. Второй способ — через колл-центр МОЗ», — сказала Пастернак.

Ранее мы сообщали, что после начала вакцинации в Украине уже стали поступать первые жалобы о побочных действиях. О них рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, на электронную почту государственного экспертного центра пришло семь писем, в которых сообщается о плохом самочувствии после вакцинации. Ляшко отметил, что одно обращение получили из Черниговской области и шесть из Черкасской, однако медик заверил, что все жалобы несерьезные.

«Каждый случай анализируется, поэтому не стоит разгонять панику, потому как побочные эффекты могут быть и это предусмотрено в инструкции производителя», — рассказал медик.

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