На строительной площадке в одесской Аркадии рухнул подъемный кран

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 26 февраля на улице Генуэзской, сообщает местный паблик «Одесса как она есть», передает Politeka.net

«Похоже, у Гефеста на Генуэзской пороблэно. Совсем рядом с провалившейся под землю детской площадкой земное притяжение пересилило строительный кран», - сообщают авторы в публикации.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Сейчас многотонная махина лежит на плите перекрытия, ожидая прибытия другой подъемной техники. Кран попытались закрыть целлофановой драпировкой.

Подробности ЧП выясняются.

«Странно, вроде выбрали место у моря, на нестабильном грунте с подмывами, и начали там друг на друге строить небоскрёбы. Что ж могло пойти не так?», - задаются вопросом авторы паблика.

Ранее мы сообщали, что в центре Одессы произошло обрушение фасада в здании, где находится университет, а также студенческое общежитие.

Происшествие зафиксировали в четверг, 25 февраля на улице Новосельского, 54.

По чистой случайности не пострадал никто из прохожих, территорию обнесли оградительной лентой. Это далеко не первое обрушение в здании, в котором находится факультет истории и философии ОНУ им. И. И. Мечникова, а также общежитие №2 этого же университета.

Как призналась одна из студенток, проживающая в этом общежитии, им запретили выходить на балконы.

«Здание и раньше сыпалось. Где-то месяц назад обвалился кусочек и до этого тоже падало. Каждый год при заселении мы выслушиваем технику безопасности, что нельзя выходить на балконы. В принципе, у нас этого никто и не делает», — рассказала девушка по имени Карина.

Напомним, что зверское преступление потрясло Одессу, кадры: "Выбросила с 10 этажа и добила ножом"

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