Синоптики рассказали, какая погода ждет одесситов в последние зимние выходные
Несмотря на довольно высокие "плюсы", которыми побаловала погода жителей Одессы в последние дни, на выходные снова намечается похолодание с дождем.
Таков прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Синоптики предупредили, что на автодорогах области ночью и утром будет туманно, видимость составит 200-500 метров.
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В субботу, 27 февраля, уже с самого утра небо в Одессе затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду
Температура ночью 2-4 градусов тепла, днем 8-10 тепла.
По Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 6-11 °С тепла.
В воскресенье, 28 февраля, с утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 тепла.
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