Первая неделя весны удивит одесситов погодным разнообразием от дождя, ветра и потепления до мороза со снегом

Таков прогноз погоды синоптиков из Гидрометцентра Черного и Азовского морей с 1 по 7 марта, передает Politeka.net

В понедельник, 1 марта, в Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью прошел дождь, но уже к утру он закончился. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Ветер северный, с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура ночью будет 0-2 °С тепла, днем от +4 до +6 градусов.

Во вторник в городе начнется весеннее потепление, а в среду оно продолжится. В эти дни будет дуть северо-западный ветер, скорость его составит 7-12 метров в секунду. Температура воздуха будет контрастной – ночью от -1 градуса до +4, днем столбик термометра покажет +9 градусов.

В четверг, 4 марта, холодные и теплые воздушные массы схлестнутся в битве и поднимут южный штормовой ветер, с порывами 13-16 метров в секунду. С утра на термометре будет -1, но уже днем столбик поднимется до +11 градусов тепла. Небо над городом будет ясным. Осадков синоптики не обещают. Волны на побережье поднимутся до 1,2 метра в высоту.

В пятницу, 5 марта, день будет облачным - самого утра небо в Одессе покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Ночью температура воздуха будет 4 °С тепла, днем поднимется около 7-10 °С выше нуля.

А вот в субботу, 6 марта, в Одессу снова вернется зимний холод.

Ночью ожидается дождь, который перейдет в мелкий снег. Во второй половине дня осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью 0 градусов, днем будет около 4-9 °С со знаком плюс.

В воскресенье, 7 марта, в Одессе на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков

Ночью температура воздуха будет от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем поднимется около 7 °С выше нуля.

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