В Одессе на Молдаванке обвалился забор автостоянки прямо на машины

Происшествие случилось на выходных на улице Средней, об этом пишет местный сайт Думская .

Там обрушилось трехметровое ограждение автомобильной стоянки «Автостоп». От забора отвалилось полтора метра каменной кладки, длиной 10 метров.

В результате ЧП пострадали пять автомобилей, которые были припаркованы возле забора.

Наибольшие повреждения получил автомобиль Lexus. Кроме него под завалами частично оказались еще четыре транспортных средства.

К счастью, на момент обрушения около машин никого не было.

По факту случившегося в полиции уже возбудили уголовное производство.

Ранее мы сообщали, что на строительной площадке в одесской Аркадии рухнул подъемный кран.

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 26 февраля на улице Генуэзской, сообщает местный паблик «Одесса как она есть».

«Похоже, у Гефеста на Генуэзской пороблэно. Совсем рядом с провалившейся под землю детской площадкой земное притяжение пересилило строительный кран», - сообщают авторы в публикации.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Многотонная махина лежала на плите перекрытия, ее попытались закрыть целлофановой драпировкой.

«Странно, вроде выбрали место у моря, на нестабильном грунте с подмывами, и начали там друг на друге строить небоскрёбы. Что ж могло пойти не так?», - задаются вопросом авторы паблика.

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