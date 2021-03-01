В Одессе на Молдаванке обвалился забор автостоянки прямо на машины
Происшествие случилось на выходных на улице Средней, об этом пишет местный сайт
Там обрушилось трехметровое ограждение автомобильной стоянки «Автостоп». От забора отвалилось полтора метра каменной кладки, длиной 10 метров.
В результате ЧП пострадали пять автомобилей, которые были припаркованы возле забора.
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Наибольшие повреждения получил автомобиль Lexus. Кроме него под завалами частично оказались еще четыре транспортных средства.
К счастью, на момент обрушения около машин никого не было.
По факту случившегося в полиции уже возбудили уголовное производство.
Ранее мы сообщали, что на строительной площадке в одесской Аркадии рухнул подъемный кран.
Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 26 февраля на улице Генуэзской, сообщает местный паблик «Одесса как она есть».
«Похоже, у Гефеста на Генуэзской пороблэно. Совсем рядом с провалившейся под землю детской площадкой земное притяжение пересилило строительный кран», - сообщают авторы в публикации.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Многотонная махина лежала на плите перекрытия, ее попытались закрыть целлофановой драпировкой.
«Странно, вроде выбрали место у моря, на нестабильном грунте с подмывами, и начали там друг на друге строить небоскрёбы. Что ж могло пойти не так?», - задаются вопросом авторы паблика.
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