В Авангарде под Одессой у грузового автомобиля прямо во время движения начался пожар
Пламя разгорелось не на шутку и полностью охватило кабину. Об этом сначала сообщили очевидцы в соцсетях, которым удалось снять происходящее на камеру, передает Politeka.net
Свидетели рассказали, что водитель фуры успел выскочить из машины.
Немного позже информацию прокомментировали в пресс-службе регионального ГСЧС, рассказав подробности.
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Сигнал о возгорании грузовика в Овидиопольском районе поступил на спецлинию «101» в 16:33.
Прибывшие спасатели установили возгорание кабины и салона грузового автомобиля "Scania".
После этого они локализовали пожар в 16:40 и через 14 минут полностью его ликвидировали и на площади 5 метров квадратных.
В результате ЧП есть пострадавший – это водитель транспортного средства, который самостоятельно пытался потушить огонь до приезда спасателей и получил ожоги.
Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Причина пожара и ущерб - устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в одесской многоэтажке на Таирово пожар забрал жизни людей.
Утром одесские спасатели получили сообщение о небольшом запахе дыма в подъезде 5-ти этажного жилого дома на проспекте Небесной Сотни, 19.
Прибыв на место они потушили пожар и на пепелище нашли два обгоревших тела.
Напомним, что пожар охватил многоэтажку в Одессе, видео ЧП: уже найдены тела людей
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