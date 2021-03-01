В Авангарде под Одессой у грузового автомобиля прямо во время движения начался пожар

Пламя разгорелось не на шутку и полностью охватило кабину. Об этом сначала сообщили очевидцы в соцсетях, которым удалось снять происходящее на камеру, передает Politeka.net

Свидетели рассказали, что водитель фуры успел выскочить из машины.

Немного позже информацию прокомментировали в пресс-службе регионального ГСЧС, рассказав подробности.

Сигнал о возгорании грузовика в Овидиопольском районе поступил на спецлинию «101» в 16:33.

Прибывшие спасатели установили возгорание кабины и салона грузового автомобиля "Scania".

После этого они локализовали пожар в 16:40 и через 14 минут полностью его ликвидировали и на площади 5 метров квадратных.

В результате ЧП есть пострадавший – это водитель транспортного средства, который самостоятельно пытался потушить огонь до приезда спасателей и получил ожоги.

Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Причина пожара и ущерб - устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в одесской многоэтажке на Таирово пожар забрал жизни людей.

Утром одесские спасатели получили сообщение о небольшом запахе дыма в подъезде 5-ти этажного жилого дома на проспекте Небесной Сотни, 19.

Прибыв на место они потушили пожар и на пепелище нашли два обгоревших тела.

Напомним, что пожар охватил многоэтажку в Одессе, видео ЧП: уже найдены тела людей

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