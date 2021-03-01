В центре Одессы обрушился очередной жилой дом – памятник архитектуры

Обвал случился в ночь на 1 марта в промежутке между 3:30 и 4:30 ночи, об этом пишет Думская.

Как стало известно, рухнула боковая часть трехэтажного дома на Нежинской, 16, который был в аварийном состоянии. При обвале также поврежден соседний двухэтажный дом №14. Падающие камни пробили ему крышу, также завалилась стена, которая прилегала к аварийному флигелю.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, накануне дом дал трещину и жильцов отселили.

По данным издания, здание был построено в 1879 году. Он является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. В течение 1909-1924 годах здесь жил писатель Лев Славин.

Ранее мы сообщали, что в Одессе на Молдаванке обвалился забор автостоянки прямо на машины.

Происшествие случилось на выходных на улице Средней.

Там обрушилось трехметровое ограждение автомобильной стоянки «Автостоп». От забора отвалилось полтора метра каменной кладки, длиной 10 метров.В результате ЧП пострадали пять автомобилей, которые были припаркованы возле забора.

Трехэтажный дом обрушился ночью в Одессе на ул. Нежинской, 16. Об этом сообщили очевидцы.

Накануне на стене дома образовалась огромная трещина. Аварийные службы тогда экстренно эвакуировали жильцов дома. 14 человек официально проживали в аварийном доме. pic.twitter.com/kYVceEFYT9 — Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) March 1, 2021

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