После того, как в Украине стартовала вакцинация от коронавируса, начали поступать первые жалобы после прививки

Как передает Politeka.net. об этом ходе брифинга признался главный санитарный врач страны Виктор Ляшко (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, на электронную почту государственного экспертного центра пришло семь писем, в которых сообщается о плохом самочувствии после вакцинации.

Ляшко отметил, что одно обращение получили из Черниговской области и шесть из Черкасской, однако медик заверил, что все жалобы несерьезные.

«Каждый случай анализируется, поэтому не стоит разгонять панику, потому как побочные эффекты могут быть и это предусмотрено в инструкции производителя», — рассказал Виктор Ляшко.



Напомним, что 25 февраля в Одессу привезли 25 900 доз индийской вакцины Covishield от Oxford/AstraZeneca и сразу же стартовала вакцинация медиков от COVID-19.

Первым прививку получил заведующий отделением городской инфекционной больницы Сергей Костенко, после него вакцинировали свыше 50 сотрудников инфекционной больницы.

Далее по графику – с 25 февраля по 3 марта – будут прививать сотрудников других городских опорных стационаров по COVID-19: городских больниц №1, №5, №10, городской детской больницы №3 и роддома №2. Через четыре недели после введения первой дозы вакцины медикам будет проведена ревакцинация для формирования максимальной защиты от COVID-19.

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