В Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины
Жуткое убийство произошло на днях, о нем
Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.
Далее, чтобы отвести от себя подозрение, преступница заявила полицейским, что женщина сама свела счеты с жизнь по причине тяжелой болезни.
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Злоумышленница не учла одного, что характер повреждений и собранные на месте преступления неопровержимые доказательства, никак не вписывались в картину самоубийства, позже она призналась в содеянном.
Одесситке сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
До этого мы сообщали, что мужчина поджог собственную мать на Одесчине.
Инцидент произошел 21 февраля, в одного из сел Одесской области.
37-летний мужчина вылил на мать бензин из горящей бутылки. После этого он стал избивать ее руками и ногами.
По предварительной информации, все произошло на почве неприязненных отношений. Пострадавшую доставили в больницу. Женщина находится в коме. Ее сына задержали, он находится в следственном изоляторе.
Напомним, что пожилой одессит совершил безжалостный поступок, видео трагедии.
Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.
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