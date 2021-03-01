Пострадавшая умерла по дороге в больницу

В Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины

Жуткое убийство произошло на днях, о нем рассказали в пресс-службе ГУНП в Одессой области, передает Politeka.net

Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.

Далее, чтобы отвести от себя подозрение, преступница заявила полицейским, что женщина сама свела счеты с жизнь по причине тяжелой болезни.

Злоумышленница не учла одного, что характер повреждений и собранные на месте преступления неопровержимые доказательства, никак не вписывались в картину самоубийства, позже она призналась в содеянном.

Одесситке сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

До этого мы сообщали, что мужчина поджог собственную мать на Одесчине.

Инцидент произошел 21 февраля, в одного из сел Одесской области.

37-летний мужчина вылил на мать бензин из горящей бутылки. После этого он стал избивать ее руками и ногами.

По предварительной информации, все произошло на почве неприязненных отношений. Пострадавшую доставили в больницу. Женщина находится в коме. Ее сына задержали, он находится в следственном изоляторе.

Напомним, что пожилой одессит совершил безжалостный поступок, видео трагедии.

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