В Одессе все больше медиков отказываются прививаться индийской вакциной от коронавируса
Эти опасения связаны с качеством вакцины. Об этом ходе аппаратного совещании в мэрии призналась директор горздрва Елена Якименко, пишут местные
У 22 привитых медиков проявились побочные эффекты – повышение температуры до 38,5 градусов. В связи с этим около 26 медицинских работников уже отказались от вакцинации.
Причем многие объяснил свой отказ тем, говорит Якименко, что ожидали вакцину Pfizer, а не индийский Covishield.
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26 февраля привили только 27 сотрудников 5-й больницы, хотя планировалось привить 67. В некоторых уже ухудшилось самочувствие.
"Люди изъявили желание вакцинироваться, когда речь шла о Pfizer. По списку подлежащих вакцинации на первом этапе было 496 медиков. Но теперь когда препарат другой, многие отказались", - рассказала председатель горздрава.
Тем не менее, вакцинация продолжается: на этой неделе должны получить прививку сотрудники 10-й больницы, первой ДКБ, второго роддома и 3-й детской больницы.
Напомним, что десятки одесских медиков пожаловались на осложнения после прививки от коронавирус: "из побочек наблюдают..."
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