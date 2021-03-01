В Одессе иностранец отравил знакомых ради грабежа, один из них скончался
За разбой и убийство мужчина может получить пожизненное заключение, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, передает Politeka.net
Так, 3 декабря прошлого года 34-летний иностранец пришел в квартиру своей знакомой, под предлогом знакомства с друзьями и совместного отдыха. Злоумышленник заранее спланировал ограбление, поэтому принес с собой химическое вещество «Азалептин», которое позже подсыпал в напитки потерпевших, чтобы ввести их в бессознательное состояние.
Когда потерпевшие через некоторое время после употребления этих напитков потеряли сознание, он завладел их золотыми украшениями, мобильными телефонами, деньгами и банковскими карточками.
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В результате отравления нейролептиком один из пострадавших умер, не приходя в сознание. Еще двух успели откачать медики скорой помощи.
Ранее мы сообщали, что в Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины.
Жуткое убийство произошло на днях.
Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.
Далее, чтобы отвести от себя подозрение, преступница заявила полицейским, что женщина сама свела счеты с жизнь по причине тяжелой болезни.
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