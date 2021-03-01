В Одессе иностранец отравил знакомых ради грабежа, один из них скончался

За разбой и убийство мужчина может получить пожизненное заключение, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, передает Politeka.net

Так, 3 декабря прошлого года 34-летний иностранец пришел в квартиру своей знакомой, под предлогом знакомства с друзьями и совместного отдыха. Злоумышленник заранее спланировал ограбление, поэтому принес с собой химическое вещество «Азалептин», которое позже подсыпал в напитки потерпевших, чтобы ввести их в бессознательное состояние.

Когда потерпевшие через некоторое время после употребления этих напитков потеряли сознание, он завладел их золотыми украшениями, мобильными телефонами, деньгами и банковскими карточками.

В результате отравления нейролептиком один из пострадавших умер, не приходя в сознание. Еще двух успели откачать медики скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что в Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины.

Жуткое убийство произошло на днях.

Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.

Далее, чтобы отвести от себя подозрение, преступница заявила полицейским, что женщина сама свела счеты с жизнь по причине тяжелой болезни.

Напомним, что девочка с друзьям ограбила прикованную к постели старушку: подробности циничного преступления на Одесчине

Также Politeka сообщала, что молодая одесситка бросалась под колеса авто: момент попал на видео