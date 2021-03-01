В Черноморске Одесской области женщина с сообщником подожгла автомобиль своего бывшего возлюбленного, однако что-то пошло не так

О неудавшемся поджоге рассказали в пресс-службе местной полиции, отметив, что теперь им обоим грозит до 10 лет тюрьмы, передает Politeka.net

По рассказам правоохранителей, 26-летняя жительница Черноморска и ее 21-летний сообщник решили поджечь автомобиль Nissan на ул. Парусной. Злоумышленники набили мусор под припаркованную машину, облили ее горючей смесью и подожгли, однако автомобиль сильно не пострадал. В течении часа полиции задержала поджигателей, после чего выяснилось, что женщина просто приревновала своего бывшего сожителя.

Сейчас оба нарушителя находятся под домашним арестом и ждут суда. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, согласно ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога) УК Украины.

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Так, 3 декабря прошлого года 34-летний иностранец пришел в квартиру своей знакомой, под предлогом знакомства с друзьями и совместного отдыха. Злоумышленник заранее спланировал ограбление, поэтому принес с собой химическое вещество «Азалептин», которое позже подсыпал в напитки потерпевших, чтобы ввести их в бессознательное состояние.

Когда потерпевшие потеряли сознание, он завладел их золотыми украшениями, мобильными телефонами, деньгами и банковскими карточками.

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