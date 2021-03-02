После небольшого затишья в Одесской области снова возросло число жертв коронавирусной инфекции

Тревожные данные обнародовали на сайте СНБО, передает Politeka.net

Так, в течение одних суток вирус унес жизни 11 жителей одесского региона. Всего погибших за время пандемии - 1440 человек.

По состоянию на 2 марта, в области COVID-19 подтвердили у 319 жителей. Общее число заболевших достигло 86 418 человек.

При этом статус выздоровевших получили 79421 пациентов, 5557 болеют, у 89126 подозревают коронавирус.

Всего в Украине – 5336 новых случаев заболевания. В первую пятерку по стране попали Ивано-Франковская (649 новых диагнозов), Черновицкая (504), Винницкая (453) Закарпатская (438) области и Киев (463). Меньше всего заразившихся в Луганской области – всего 32 человека.

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Одесская область попала «желтую» зону, вместе с ней Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.

Еще 7 областей оказались в «оранжевой» зоне. Это Винницкая область, Донецкая область, Житомирская область, Закарпатье, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Наихудшие показали с коронавирусом у Буковины и Прикарпатья, соответственно в «красной» зоне оказались Ивано-Франковская и Черновецкая области.

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