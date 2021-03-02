В Одессе было совершено покушение на главного режиссера Оперного театра Евгения Лавренчука

Об этом сам пострадавший сообщил на своей странице в Facebook, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страниц до конца)

Лавренчук утверждает, что нападавшие прицельно были в голову и лицо.

«На меня было совершено нападение. Покушение на жизнь. Заказуха. Возбуждено уголовное дело. Били в лицо и голову, был острый предмет, потому что над глазом резаное ранение», - написал Лавренчук.

Режиссер связывает избиение со своей профессиональной деятельностью, ведь ему неоднократно намекали уйти из театра и даже угрожали.

"В конце октября 2020 года я получил 2 анонимных звонка на телефон, где мужской голос сказал:" Валите из театра и будете целый ". На" вы", - сообщает мужчина.

В театре уже прокомментировали инцидент, пишет издание " Укринформ" .

По словам директора Одесской оперы Надежды Бабич, оснований объединять нападение на главного режиссера с непродлением его контракта в театре нет.

Директор считает, что нападение должны расследовать в полиции. Также Бабич сообщила, что дирекция театра в прошлом году выплатила тысячу долларов для оплаты лечения режиссера.

«Можно только сожалеть, что главный режиссер сам решил совместить нападение с делами театра. Дирекция театра также предложила режиссеру подписать гражданско-правовое соглашение об осуществлении постановки в театре "Запорожца за Дунаем", но Лавренчук отказался от предложения», - рассказала она изданию.

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