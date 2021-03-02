В Одессе было совершено покушение на главного режиссера Оперного театра Евгения Лавренчука
Об этом сам пострадавший
Лавренчук утверждает, что нападавшие прицельно были в голову и лицо.
Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»
Отцом ребенка 43-летней Фроловой оказался известный продюсер, Осадчая докопалась: "Отношения начались с…"
Пополнение в семье "Холостячки" Мишиной и Эллерта, первые кадры малыша уже в Сети: "Сыночек..."
Не стало звезды сериалов "Корона" и "Аббатство Даунтон", подробности трагедии: "им восхищались миллионы"
Драма со слезами разыгралась между Винником и его "бывшей девушкой" на Голосі країни: "Держался как мог"
«На меня было совершено нападение. Покушение на жизнь. Заказуха. Возбуждено уголовное дело. Били в лицо и голову, был острый предмет, потому что над глазом резаное ранение», - написал Лавренчук.
Режиссер связывает избиение со своей профессиональной деятельностью, ведь ему неоднократно намекали уйти из театра и даже угрожали.
"В конце октября 2020 года я получил 2 анонимных звонка на телефон, где мужской голос сказал:" Валите из театра и будете целый ". На" вы", - сообщает мужчина.
В театре уже прокомментировали инцидент, пишет издание "
По словам директора Одесской оперы Надежды Бабич, оснований объединять нападение на главного режиссера с непродлением его контракта в театре нет.
Директор считает, что нападение должны расследовать в полиции. Также Бабич сообщила, что дирекция театра в прошлом году выплатила тысячу долларов для оплаты лечения режиссера.
«Можно только сожалеть, что главный режиссер сам решил совместить нападение с делами театра. Дирекция театра также предложила режиссеру подписать гражданско-правовое соглашение об осуществлении постановки в театре "Запорожца за Дунаем", но Лавренчук отказался от предложения», - рассказала она изданию.
Напомним, что большая беда всколыхнула Одессу, огонь унес жизни матери и сына: "жертв могло быть намного больше"
Также Politeka сообщала, тело известной 20-летней одесситки обнаружили в московской квартире, детали трагедии: "в личном дневнике написала..."