В Одессе жителей многоэтажки разбудил пожар, который к сожалению, не обошелся без жертв
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Трагедия произошла рано утром на рассвете на проспекте Небесной Сотни, 19. Там горела трехкомнатная квартира на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома.
После того, как спасатели потушили пламя, на месте были найдены два обгоревших тела - 87-летней женщины и ее 57-летнего сына.
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Однако жертв могло быть намного больше, ведь гореть начало, когда все мирно спали.
Как стало известно, пожилая женщина не имела шансов выбраться из квартиры, ведь из-за проблем со здоровьем не ходила.
А вот мужчина пытался спастись - его тело нашли на балконе.
Соседи погорельцев рассказали, что мужчина выпивал и иногда выгонял мать ночевать на скамейке у подъезда.
Люди убеждены, что пожар произошел из-за того, что человек закурил в постели.
«Он выпивал и мог закурить в постели, а оно тлело», - рассказала одесситка, живущая по соседству.
Теперь квартира уничтожена полностью, а этажом ниже залита водой и обесточена.
«Кто будет доказывать ее в порядок - не понятно. Ведь в Украине родственников у матери с сыном не осталось. Брат погибшего живет в России, а дочь - в Крыму», - говорится в сюжете.
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