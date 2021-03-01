В Одессе жителей многоэтажки разбудил пожар, который к сожалению, не обошелся без жертв

Об этом говорится в сюжете « Чрезвычайных новосте й» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Трагедия произошла рано утром на рассвете на проспекте Небесной Сотни, 19. Там горела трехкомнатная квартира на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома.

После того, как спасатели потушили пламя, на месте были найдены два обгоревших тела - 87-летней женщины и ее 57-летнего сына.

Однако жертв могло быть намного больше, ведь гореть начало, когда все мирно спали.

Как стало известно, пожилая женщина не имела шансов выбраться из квартиры, ведь из-за проблем со здоровьем не ходила.

А вот мужчина пытался спастись - его тело нашли на балконе.

Соседи погорельцев рассказали, что мужчина выпивал и иногда выгонял мать ночевать на скамейке у подъезда.

Люди убеждены, что пожар произошел из-за того, что человек закурил в постели.

«Он выпивал и мог закурить в постели, а оно тлело», - рассказала одесситка, живущая по соседству.

Теперь квартира уничтожена полностью, а этажом ниже залита водой и обесточена.

«Кто будет доказывать ее в порядок - не понятно. Ведь в Украине родственников у матери с сыном не осталось. Брат погибшего живет в России, а дочь - в Крыму», - говорится в сюжете.

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