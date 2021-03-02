В Одессе сообщили о минировании школы, а также пяти предприятий
Информацию об этом обнародовали на сайте одесской полиции, в во вторник, 2 марта, передает Politeka.net.
Рано утром на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение, в нем было сказано о минировании учебного заведения, а также пяти зданий коммунальных предприятий.
Достоверность этой информации проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи.
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В тоже время в местной паблике «Одесса как она есть» сообщили, что речь идет о школе №80 на Ильфа и Петрова. Со школы эвакуировали всех детей и сотрудников. Родителей учеников младших классов попросили забрать их домой.
Ранее неизвестные угрожали взорвать почти четыре сотни школ и детских садов по всей Одессе и области.
В январе месяце на электронную почту пришло очередное анонимное сообщение о якобы заложенных взрывчатках.
В нем было сказано, что в 373 детских сада, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы.
По тревоге были подняты следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи, которые проверяли достоверность информации.
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