В Одесской области горе-мать долгое время морила голодом маленькую дочь, от безысходности малышка начала есть побелку на стенах
О поступке, который не укладывается в голове,
Так, в городе Белгород-Днестровском бдительные соседи сообщили в полицию о семье, которая уже полтора года не появляется на людях.
Когда правоохранители вместе с социальными службами попали в квартиру матери-одиночки, они были в ужасе.
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36 летняя женщина довела до полного истощения себя и свою 3,5 –летнюю дочку. Из-за халатности матери у девочки возник дефицит массы тела, и она начала оставать в развитии.
Свой поступок горе-мать объяснила тем, что, когда дома закончились запасы продуктов, она боялась выходить на улицу, потому что якобы переживала, чтобы у нее не отобрали ребенка.
Женщина и девочка, которая от безысходности начала есть побелку со стен, немедленно были госпитализированы, а в дальнейшем ребенок был изъят из семьи.
Полицейские объявили подозрение непутевой женщине в злостном невыполнении обязанностей по уходу за маленькой дочкой, в совершении в отношении него домашнего насилия и неоказании помощи девочке, когда она находилась в опасном для жизни состоянии. Ей объявили о подозрении.
Также в полиции рассказали, что сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
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