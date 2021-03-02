За день в Одессе случилось две аварии с участием трамваев
Так, утром 2 марта на Старосенной площади слетел с рельсов трамвай №10. Кадры происшествия показало местное издание «
Вагон с пассажирами внутри сошел с рельсов, когда делал разворот по кругу.
К счастью, обошлось без пострадавших, однако трамвайное движение на некоторое время будет заблокировано. Аварийная бригада КП ОГЭТ уже работает над устранением последствий аварии.
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Еще одна авария с участием трамвая произошла на посёлке Котовского.
Как рассказал одессит Андрей Андрюхин в соцсетях, на проспекте Добровольского между Давида Ойстраха и Генерала Бочарова столкнулись трамвай и легковой автомобиль Hyundai.
По словам очевидцы, транспортные средства получили механические повреждения.
Ранее мы сообщали, что бездыханные тела людей нашли на одесской дороге посреди ночи.
Трагедия разыгралась около села Молодежное и поселка Черноморское.
На телах мужчин обнаружены повреждения, характерные для тех, что получают в результате дорожно-транспортной аварии. Кроме того, рядом были найдены обломки автомобилей.
Полицейские уже приступили к поиску виновника ДТП. Также устанавливают личности погибших и разыскивают возможных свидетелей. Если преступника смогут задержать, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.
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