В сети показали, запущенное состояние одной из больниц в Одесской области, которую передают общине
Фотоснимки обнародовала у себя в Фейсбук глава Доброслава Одесской области Людмила Прокопечко, передает Politeka.net
На кадрах можно увидеть трещины во всю стену, осыпающаяся штукатурка, обшарпанная мебель и линолеум волнами - вот так выглядят медицинские амбулатории и ФАПы, которые принимает община Доброслава.
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«Мы начинаем серию фоторепортажей на тему “Хозяйство, которое мы принимаем после объединения”. Делаем это не для того, чтобы кого-то критиковать или обвинять, а для того, чтобы все, кто хочет все и сразу, смогли представить, сколько времени, денег, физических и моральных сил необходимо, чтобы это изменить, и подсказать нам, где это все взять», - написала она.
Прокопечко отметила, что ей жаль людей - «и тех, кто работает в таких условиях, и тех, кто сюда приходит за помощью».
Ранее мы сообщали, что после небольшого затишья в Одесской области снова возросло число жертв коронавирусной инфекции.
Так, в течение одних суток вирус унес жизни 11 жителей одесского региона. Всего погибших за время пандемии - 1440 человек.
По состоянию на 2 марта, в области COVID-19 подтвердили у 319 жителей. Общее число заболевших достигло 86 418 человек.
При этом статус выздоровевших получили 79421 пациентов, 5557 болеют, у 89126 подозревают коронавирус.
Напомним, что десятки одесских медиков пожаловались на осложнения после прививки от коронавирус: "из побочек наблюдают..."
Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки