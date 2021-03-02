Об этом узнали соседи и сообщили в полицию

В Одесской области женщину подозревают в убийстве недоношенного ребенка

Инцидент случился в городе Белгород-Днестровском, пишет Думская со ссылкой на источники в полиции

Как стало известно, 16 февраля 31-летняя женщина родила дома недоношенного ребенка, а через четыре дня он скончался по неизвестным причинам.

Сожитель роженицы отнес тело малыша на кладбище и самостоятельно закопал. Об этом узнали соседи парочки и вызвали полицию.

Теперь в правоохранителям придеться установить все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное производство по статье «умышленное убийство».

Также стало известно, что женщина не стояла на учете по беременности.

Ранее мы сообщали, что бездыханные тела людей нашли на одесской дороге посреди ночи.

Трагедия разыгралась около села Молодежное и поселка Черноморское.

На телах мужчин обнаружены повреждения, характерные для тех, что получают в результате дорожно-транспортной аварии. Кроме того, рядом были найдены обломки автомобилей.

Полицейские уже приступили к поиску виновника ДТП. Также устанавливают личности погибших и разыскивают возможных свидетелей. Если преступника смогут задержать, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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