Всё попало на камеру

В Одессе мужчина проводил девушку и обокрал ее

Момент преступления попал на камеры наружного наблюдения, видео которого обнародовал местный паблик «Одеса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«Джентльмен проводил даму после караоке и взял у неё телефончик», - говорится в публикации.

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне, выводит девушку с цветами на улицу, провожает ее к автомобилю, а затем ловким движением руки незаметно выхватывает у нее телефон и быстро скрывается.

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Так, прямо на Потемкинской лестнице ограбили молодую пару.

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Копы задержали ворюг, ими оказались двое одесситов в возрасте 19 и 23 лет.

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