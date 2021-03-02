Про це дізналися сусіди і повідомили в поліцію

В Одеській області жінку підозрюють у вбивстві недоношеної дитини

Інцидент трапився в місті Білгород-Дністровському, пише Думська з посиланням на джерела в поліції

Як стало відомо, 16 Лютого 31-річна жінка народила вдома недоношену дитину, а через чотири дні він помер з невідомих причин.

Співмешканець породіллі відніс тіло малюка на кладовище і самостійно закопав. Про це дізналися сусіди парочки і викликали поліцію.

Тепер у правоохоронцям доведеться встановити всі обставини події. Порушено кримінальне провадження за статтею»умисне вбивство".

Також стало відомо, що жінка не стояла на обліку по вагітності.

Раніше ми повідомляли, що бездиханні тіла людей знайшли на Одеській дорозі посеред ночі.

Трагедія розігралася біля села Молодіжне та селища Чорноморське.

На тілах чоловіків виявлені пошкодження, характерні для тих, що отримують в результаті дорожньо-транспортної аварії. Крім того, поруч були знайдені уламки автомобілів.

Поліцейські вже приступили до пошуку винуватця ДТП. Також встановлюють особи загиблих і розшукують можливих свідків. Якщо злочинця зможуть затримати, йому загрожує від трьох до семи років в'язниці.

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