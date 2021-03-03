В Одессе мужчина упал в огороженную яму на тротуаре
Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, передает «Центр-077».
Пострадавший с другом подъехали к перекрестку на авто, вышли из него, прошли мимо этой ямы.
Затем парня как будто «притянуло» к яме, он сделал несколько шагов в ее сторону - и рухнул в нее.
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К пострадавшему сбежались люди, через 20 минут приехали сотрудники ГСЧС и скорая. У парня диагностировали политравму.
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