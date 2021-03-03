В Одессе мужчина упал в огороженную яму на тротуаре

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, передает «Центр-077».

Пострадавший с другом подъехали к перекрестку на авто, вышли из него, прошли мимо этой ямы.

Затем парня как будто «притянуло» к яме, он сделал несколько шагов в ее сторону - и рухнул в нее.

К пострадавшему сбежались люди, через 20 минут приехали сотрудники ГСЧС и скорая. У парня диагностировали политравму.

До этого мы сообщали, что в центре Одессы орудуют дерзкие грабители, которые посягают на имущество горожан.

Так, прямо на Потемкинской лестнице ограбили молодую пару.

Злоумышленники начали приставать к парню и девушке, а затем силой отобрали у них телефоны и рюкзак с документами.

Копы задержали ворюг, ими оказались двое одесситов в возрасте 19 и 23 лет.

Позже выяснилось, что ранее они угнали электроскутер на Дерибасовской, который продали на запчасти.

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