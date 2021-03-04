В Одесской области за сутки зафиксировали значительный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией

По данным СНБО, состоянием на 4 марта на территории одесского региона выявили 483 случая заражения вирусом ковид, передает Politeka.net

Общее число заболевших с начала пандемии уже достигло 87 тысячи 210 человек.

Не справились с болезнью и скончались за сутки 15 пациентов, при этом общее число погибших от коронавируса составляет 1460 человек.

В СНБО отмечают, что 79 тысяч 567 человек получили статус выздоровевших, 6183 болеют, у 90363 подозревают коронавирус.

По данным Министерства здравоохранения Украины, за сутки в Одесской области вакцинировали 100 человек.

Ранее мы сообщали, что школы Одесской области могут перейти на дистанционку. Об этом сообщает глава департамента Александр Лончак.

Заболеваемость COVID-19 среди детей и педагогов растет, а пять учебных заведений в области ушли на дистанционку.

Также глава департамента призвал родителей, дети которых плохо себя чувствуют, оставлять их дома, то же самое касается педагогов.

Напомним, что десятки одесских медиков пожаловались на осложнения после прививки от коронавирус: "из побочек наблюдают..."

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