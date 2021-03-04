Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь требует привлечь ее к ответственности за разжигание национальной вражды

Одесситку-украинофобку, которая закатила скандал в магазине из-за украинского языка, хотят привлечь к ответственности

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Politeka.net

Политик призвал местную полицию отреагировать на инцидент по унижению украинского языка, провести расследование, а затем оштрафовать виновных.

"Унижение продавцов из-за того, что они выполняли норму Закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "по обслуживанию украинской - недопустимо. Такие действия должны однозначно квалифицироваться по статье 161 Уголовного кодекса Украины как умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды, оскорбление чувств граждан по языковому признаку", - сказал он.

Женщину могут обвинить в разжигании национальной вражды и оскорблении чувств граждан по языковому признаку.

Если же вину скандалистки-украинофобки докажут, то ей грозит от 3 400 до 8 500 гривен штрафа или до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, что в магазин одежды на улице Ришельевской зашли мужчина и женщина и после того, как консультант поприветствовала их на украинском языке, как того требует новая статья языкового закона, обязывающая перейти на государственный язык все сферы обслуживания,

парочка принялась скандалить . Им не понравилась украинская речь и они стали ее оскорблять.

"Мова – говяжий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то договорились бы, как все нормальные люди",– заявила клиентка.

После этого посетители магазина попросили книгу жалоб.

Напомним, что магазин в Одессе оказался в эпицентре языкового скандала: "Для тех, кто не понимает"

Как сообщала Politeka, охранник сцепился с депутатшей в магазине Одессы: "Чего это вы тут на украинском разговариваете?"

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