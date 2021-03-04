Он погиб и один пострадал

Столкновение двух грузовиков привело к гибели человека на автодороге в Одесской области, также в аварии есть пострадавшие

Смертельное ДТП произошло в 5 утра на трассе Киев-Одесса неподалеку от села Петроверовка Березовского района. Подробности рассказала пресс-служба полиции, передает Politeka.net

По имеющейся информации, водитель одной из фур не справился с управлением и влетел в другой грузовик, припаркованный на обочине. В результате происшествия погиб 28-летний мужчина, который помогал владельцу ремонтировать припаркованную фуру DAF.

Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в карете «скорой помощи». 35-летний водитель, который совершил ДТП, был госпитализирован.

Полиция начала расследование по ч.2 ст. 286 (нарушение ПДД) УК Украины.

Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе автомобиль, ехавший на красный свет, врезался в троллейбус, а затем перевернулся.

Авария с перевертышем произошла днем на светофоре.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Daewoo Matiz двигаясь по улице Балковской выехал на перекресток с улицей Мельницкая на "красный", где и столкнулся с троллейбусом.

От удара машина перевернулась.

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На месте происшествия работал следователь.

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