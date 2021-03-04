В Одессе водитель на элитной иномарке столкнулся с трамваем практически лоб в лоб, есть пострадавшие
ДТП случилось приблизительно в 09:30 в районе 3-й станции Люстдорфской дороги. Подробности сообщили в патрульной полиции, а кадры показали очевидцы в телеграм-канале «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
По данным инспекторов, водитель на автомобиле Infiniti ехал по Люстдорфской дороге в сторону площади Толбухина, а потом решил не уступать дорогу трамваю №3 и влетел в него.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Полностью раздетая "Холостячка" Ксения Мишина приняла душ и раскрыла свой секрет: "Я регулярно..."
Олега Винника застала врасплох "внебрачная" дочь, неожиданные кадры: "Это кто?"
Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."
Самоуверенный Дан Балан пощекотал Кароль в месте для поцелуев: "До безумия…"
Столкновение произошло практически лоб в лоб. В аварии пострадала пассажирка иномарки, ей оказали помощь медики "скорой".
Также было остановлено движение общественного транспорта и №3, 13 и 27.
На месте работала следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства ЧП.
Ранее мы сообщали, что столкновение двух грузовиков привело к гибели человека на автодороге в Одесской области, также в аварии есть пострадавшие.
Смертельное ДТП произошло в 5 утра на трассе Киев-Одесса неподалеку от села Петроверовка Березовского района.
По имеющейся информации, водитель одной из фур не справился с управлением и влетел в другой грузовик, припаркованный на обочине. В результате происшествия погиб 28-летний мужчина, который помогал владельцу ремонтировать припаркованную фуру DAF.
Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в карете «скорой помощи». 35-летний водитель, который совершил ДТП, был госпитализирован.
Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе
Также Politeka сообщала, разбиты семь авто: в Одессе показали кадры масштабных ДТП, все детали