В Одессе водитель на элитной иномарке столкнулся с трамваем практически лоб в лоб, есть пострадавшие

ДТП случилось приблизительно в 09:30 в районе 3-й станции Люстдорфской дороги. Подробности сообщили в патрульной полиции, а кадры показали очевидцы в телеграм-канале «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По данным инспекторов, водитель на автомобиле Infiniti ехал по Люстдорфской дороге в сторону площади Толбухина, а потом решил не уступать дорогу трамваю №3 и влетел в него.

Столкновение произошло практически лоб в лоб. В аварии пострадала пассажирка иномарки, ей оказали помощь медики "скорой".

Также было остановлено движение общественного транспорта и №3, 13 и 27.

На месте работала следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее мы сообщали, что столкновение двух грузовиков привело к гибели человека на автодороге в Одесской области, также в аварии есть пострадавшие.

Смертельное ДТП произошло в 5 утра на трассе Киев-Одесса неподалеку от села Петроверовка Березовского района.

По имеющейся информации, водитель одной из фур не справился с управлением и влетел в другой грузовик, припаркованный на обочине. В результате происшествия погиб 28-летний мужчина, который помогал владельцу ремонтировать припаркованную фуру DAF.

Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в карете «скорой помощи». 35-летний водитель, который совершил ДТП, был госпитализирован.

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