Сообщения о минировании в Одессе уже практически стали привычными для тысяч ее жителей, однако в этот раз анонимы решили отметиться

Под "прицел" попали все здания одесских судов, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

Так, рано утром 4 марта в полицию поступило анонимное телефонное сообщение об угрозе взрывов во всех зданиях судов.

Достоверность этой информации проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи, а также спасатели.

Сейчас в срочном порядке из зданий эвакуируют людей.

Ранее мы сообщали, что депутаты решили ужесточить наказание за неправдивые сообщения о минировании любых объектов.

Одобрили данный документ 286 народных депутатов.

По действующему закону от 2 до 6 лет тюремного заключения мог получить гражданин, ложно заминировавший что-либо. Теперь срок увеличили от 4 до 8 лет тюрьмы. Также предлагалась конфискация имущества у «шутника». Но потом из документа удалили этот абзац.

В документе появилось разъяснение понятия «критически важный объект инфраструктуры». Им считается предприятие или учреждение, которое связано с технологическими процессами или предоставляет услуги, которые важны для экономики. При этом значение не имеет форма собственности таких предприятий.

Напомним, что масштабная угроза взрыва в Одессе, детей срочно вывели на улицу: кадры происходящего

Также Politeka сообщала, большая беда всколыхнула Одессу, огонь унес жизни матери и сына: "жертв могло быть намного больше"