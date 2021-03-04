В Одессе агрессивный молодой человек избил до потери сознания мужчину, который попросил его не снимать на телефон

Вопиющие подробности сообщили на сайте Нацполиции области, передает Politeka.net

Инцидент произошел в одном из ночных клубов Одессы.

Так, 26-летний гражданин принялся снимать на телефон другого посетителя заведения, а когда тот попросил незнакомца прекратить видеосъемку, вывел на улицу для разборок. В ходе них он побил человека и принялся душить, пока последний не потерял сознание.

Другие посетители срочно вызвали скорую пострадавшему, его госпитализировали в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами.

Буйный «оператор» уже задержан. Ему сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и если вину докажут, то мужчина может сесть с тюрьму на 8 лет.

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Происшествие случился на днях во дворе общежития на Маршала Говорова.

Как стало известно, 32-летний представитель Закавказья поссорился с двумя 27-летними студентами из Центральной Азии и в ходе разборок пырнул их ножом.

Пострадавшие получили тяжелые ранения: проникающие ножевые ранения грудной клетки, колото-резаное ранение с повреждением диафрагмы, проникающая колото-резаная рана живота, внутреннее брюшное кровотечение, колото-резаная рана паховой области и левого плеча.

Злоумышленника задержали через несколько дней. На месте полицейские изъяли куртку с пятнами бурого цвета. Он признался в содеянном.

Напомним, что пожилой одессит совершил безжалостный поступок, видео трагедии.

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