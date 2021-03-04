В Одессе агрессивный молодой человек избил до потери сознания мужчину, который попросил его не снимать на телефон
Вопиющие подробности сообщили на сайте Нацполиции области, передает Politeka.net
Инцидент произошел в одном из ночных клубов Одессы.
Так, 26-летний гражданин принялся снимать на телефон другого посетителя заведения, а когда тот попросил незнакомца прекратить видеосъемку, вывел на улицу для разборок. В ходе них он побил человека и принялся душить, пока последний не потерял сознание.
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