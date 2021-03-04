Не выходит на связь с 10 февраля

Житель Одессы поехал в Сумскую область и бесследно пропал

Как передает Politeka.net, об исчезновении мужчины стало известно благодаря информации, которую предоставили на сайте Нацполиции в Сумской области.

Сообщатся, что 54-летний Владимир Бударин приехал в село Собичево Шосткинского района и с 10 февраля связь с ним оборвалась. Никто не знает, где находится мужчина на данный момент.

На вид Владимиру 55 лет, ростом 165 см, полного телосложения.

Имеет темные волосы и светлые глаза.

Был одет в темную куртку и темные брюки. На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Шостки.

Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией мужа разослано во все отделы и отделения полиции области. Правоохранители призывают граждан не быть равнодушными.

«Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Владимира Бударина, просьба сообщить в Шосткинского районного управления полиции по адресу: г.. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефону: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в минувшем году на пляжах Одессы утонули больше десяти человек.

По словам директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова, всего сотрудникам спасательно-водолазной службы удалось спасти 2450 человек, в том числе 282 ребенка; 29 человек из них вывели из состояния клинической смерти.

К сожалению, не удалось спасти 11 человек. Среди них, по словам Кузнецова, двое прыгнули с пирса и получили смертельные для жизни травмы.

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