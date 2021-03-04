На автодороге Одесса-Рени «поработали» вандалы и поснимали аккумуляторы у камер наружного видеонаблюдения
Об этом информирует сообщество Tatarbunary_news в соцсети Inctagram, передает Politeka.net.
Неизвестные злоумышленники сняли с камер аккумуляторы, в результате чего они выведены из строя.
«Тема о реализации хорошей и полезной идеи на дороге Одесса — Рени, но менталитет наших людей таков, что свёл всё на нет», — отмечается в публикации.
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Как выяснилось, устройства небыли снабжены антивандальной защитой.
Ранее мы сообщали, что в Одессе орудуют автомобильные преступники.
Так, посреди ночи на Фонтанской дороге в Одессе заметили вандала, который крушил чужие автомобили.
На кадрах видно, как очень буйный мужчина, находящийся, по всей видимости, под веществами руками и ногами бил в стекла припаркованных машин.
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