На автодороге Одесса-Рени «поработали» вандалы и поснимали аккумуляторы у камер наружного видеонаблюдения

Об этом информирует сообщество Tatarbunary_news в соцсети Inctagram, передает Politeka.net.

Неизвестные злоумышленники сняли с камер аккумуляторы, в результате чего они выведены из строя.

«Тема о реализации хорошей и полезной идеи на дороге Одесса — Рени, но менталитет наших людей таков, что свёл всё на нет», — отмечается в публикации.

Как выяснилось, устройства небыли снабжены антивандальной защитой.

Ранее мы сообщали, что в Одессе орудуют автомобильные преступники.

Так, посреди ночи на Фонтанской дороге в Одессе заметили вандала, который крушил чужие автомобили.

На кадрах видно, как очень буйный мужчина, находящийся, по всей видимости, под веществами руками и ногами бил в стекла припаркованных машин.

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