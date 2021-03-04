В Одесской области судили молодого парня-педофила за изнасилование подростка
Так, суд решил приговорить 23-летнего жителя Одесской области, который в прошлом уже имел проблемы с законом, к 12 годам тюремного заключения, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы регионального ГУНП.
Преступление произошло в августе минувшего года.
Тогда парень на пастбище применил к 12-летнему мальчику физическую силу и против его воли удовлетворил свои половые потребности.
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Пострадавший ребенок рассказал о произошедшем матери, а та, в свою очередь, обратилась в полицию.
За считанные часы насильника-педофила разыскали и задержали правоохранители.
Ранее мы сообщали, что одесситку-украинофобку, которая закатила скандал в магазине из-за украинского языка, хотят привлечь к ответственности.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал местную полицию отреагировать на инцидент по унижению украинского языка, провести расследование, а затем оштрафовать виновных.
"Унижение продавцов из-за того, что они выполняли норму Закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "по обслуживанию украинской - недопустимо. Такие действия должны однозначно квалифицироваться по статье 161 Уголовного кодекса Украины как умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды, оскорбление чувств граждан по языковому признаку", - сказал он.
Женщину могут обвинить в разжигании национальной вражды и оскорблении чувств граждан по языковому признаку.
Если же вину скандалистки-украинофобки докажут, то ей грозит от 3 400 до 8 500 гривен штрафа или до пяти лет ограничения свободы.
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