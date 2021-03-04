В Одессе грузовик смял иномарку, как консервную банку
О подробностях происшествия на поселке Котовского рассказала патрульная служба, передает Politeka.net
По сообщениям полицейских, авария случилась в районе 12 часов дня 4 марта на проспекте Добровольского.
«Водитель грузового ГАЗ-3309 не выдержал безопасную скорость и дистанцию — он врезался в «Мазду», которая остановилась на красный сигнал светофора», - объяснили в патрульной.
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Как можно увидеть на предоставленных кадрах, задняя часть легковушки с левой стороны полностью смята.
Чудом в аварии обошлось без потерпевших.
На водителя стражи порядка составили административный протокол.
Совсем недавно мы сообщали, что в Одессе водитель на элитной иномарке решил не пропускать трамвай и столкнулся с ним практически лоб в лоб.
ДТП случилось приблизительно в 09:30 в районе 3-й станции Люстдорфской дороги.
В аварии пострадала пассажирка иномарки, ей оказали помощь медики "скорой".
Также мы писали, что столкновение двух грузовиков привело к гибели человека на автодороге в Одесской области.
Смертельное ДТП произошло в 5 утра на трассе Киев-Одесса неподалеку от села Петроверовка Березовского района.
Водитель одной из фур не справился с управлением и влетел в другой грузовик, припаркованный на обочине. В результате происшествия погиб 28-летний мужчина, который помогал владельцу ремонтировать припаркованную фуру DAF.
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