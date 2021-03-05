Мужчина погиб в Одессе во время пожара в жилой многоэтажке

Смертельное ЧП случилось поздно вечером 4 марта на улице Давида Острайха.

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе регионального ГСЧС, а кадры пожара показали в местном телеграм-канале «Одесса-Инфо».

Спасатели получили сообщении в 20:37 о возгорании квартиры в 9-этажном доме. Прибыв на место, они установили, что загорелось имущество на первом этаже.

Около 20 минут им понадобилось, чтобы ликвидировать огонь на площади 5 метров квадратных.

На пепелище был обнаружен труп 69-летнего хозяина жилья. Причина пожара и ущерб - устанавливаются.

На месте происшествия были 4 единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.

В тоже время, по одной из версий, которую озвучили в соцсетях, в квартире проживала семья, злоупотребляющая алкоголем. Мужчина сам себя подпалил из-за жены с дочкой̆, которые постоянно выпивали.

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Посреди ночи сотрудники ГСЧС получили сообщение о пожаре в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова,28. Прибыв на место происшествия, было выяснено, что загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.

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