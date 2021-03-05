В Одессе горела школа
Пожар случился в здании школы-интерната № 93, которая находится на улице Героев Крут, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в одесской области
Спасатели получили сообщении в 16:45 о задымлении на первом этаже трехэтажного здания школы-интерната.
Прибыв на место происшествия, было выяснено, что произошло возгорание в кабинете на первом этаже здания.
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Пожарные локализовали возгорание в 16:50 и ликвидировали в 16:54 на площади 3 метра квадратных.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причину пожара устанавливают.
Также вчера вечером произошел пожал в одноэтажном доме в селе Кучурган Раздельнянского района. Сообщение о нем в Службу спасения поступило в 22:49, а в 00:14 пожар на площади 40 кв. м потушили. В результате пожара получил ожоги 50% тела 20-летний мужчина его доставили в больницу, состояние здоровья — тяжелое. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что мужчина погиб в Одессе во время пожара в жилой многоэтажке.
Смертельное ЧП случилось поздно вечером 4 марта на улице Давида Острайха.
Спасатели получили сообщении в 20:37 о возгорании квартиры в 9-этажном доме. Прибыв на место, они установили, что загорелось имущество на первом этаже.
Около 20 минут им понадобилось, чтобы ликвидировать огонь на площади 5 метров квадратных.
На пепелище был обнаружен труп 69-летнего хозяина жилья.
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