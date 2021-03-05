В Одессе медики отказываются прививаться от ковид и чтобы не выбрасывать остатки вакцины, ею начали прививать всех желающих

Об этом простые одесситы, которым посчастливилось получить первую дозу антикоронавирусной вакцины индийского производства, рассказали на страницах соцсетей, передает Politeka.net

Для того, чтобы бесплатно привиться, нужно зарегистрироваться в приложении Дія или же в Одесском областном центре общественного здоровья.

«Я для себя выбрал, что не хочу и дальше боятся не самого ковида, а его последствий и того, что я могу принести его в дом. Первыми вакцинируются медики и это правильно, но по той или иной причине остаются дозы вакцины, которые либо выкидывать, либо с недавнего времени разрешили ими делать прививки, – рассказал местный житель Иван Страхов.

По словам одессита, стоит просто заполнить регистрацию на странице Одеський обласний центр громадського здоров’я и ждать когда появятся оставшиеся дозы.

«После чего вам милая девушка позвонит и пригласит на вакцинацию», - рассказал он.

В тоже время в Одесском областном центре общественного здоровья уже сообщили, чтобы не переводить препарат и популяризировать вакцинацию, можно использовать неиспользованные дозы из 10-ти дозного флакона не только для медиков, но и не для недопущения нерационального использования вакцины.

Ранее мы сообщали, что в Одессе у привитых индийской вакциной от коронавируса медиков проявились побочные эффекты.

Так, на следующий день после прививки у 22 человек наблюдалась реакция в виде повышения температуры – от 37,2 до 38,5 градусов и ухудшение общего состояния.

Немного позже сотрудница горздрва Алла Колеева заявила, что у вакцинированных имелись временные противопоказания к введению препарата Covieshield/AstraZeneca такие, как ОРВИ либо они контактировали с пациентом, у которого подтвердился коронавирус.

тоже время по мнению премьер-министра Украины дениса Шмыгаля, в Украине началась третья волна коронавирусной болезни и власти не исключают возможность введения локдауна по всей стране.

Глава Кабмина констатировал, что темпы распространения COVID-19 резко увеличились и если большинство областей будет в «красной» зоне, то придется возвращаться к жесткому локдауну, который м ыуже переживали ранее.

Напомним, что на Одесчине число зараженных вирусом приближается к 90 тысячам: "вакцинировались лишь..."

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