В Одесской области 10-летней девочке пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь, чтобы прокормить младших сестер и брата

О тяжелой судьбе Анна Пичугина рассказала журналистам « Сегодня ».

По словам девочки, мать оставляла ее с младшими сестрами и братом на полгода, а сама уходила в неизвестном направлении.

«Мама ничего не делала, уходила на полгода из дома. И я всегда сама с детьми. Ходила на работу к соседям, сапала, убирала. На хлеб там, чтобы памперсы были», - призналась она.

Девочке пришлось попросить, чтобы горе-мать лишили родительских прав, и они попали в какую-то семью. Но сначала старших детей должны были поместить в интернат, а младших в дом малютки.

"У них уже были подписаны бумаги, что их забирают в интернат. Буквально за сутки мы их (забрали, – Ред.). Я их не видела, я уже сказала, что беру", – рассказала Наталья Николайчук, которая приютила детей у себя.

Сейчас они живут в новой семье с любящими родителями и с ужасом вспоминают о былых временах.

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