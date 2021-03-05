В Одесской области 10-летней девочке пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь, чтобы прокормить младших сестер и брата
О тяжелой судьбе Анна Пичугина рассказала журналистам «
По словам девочки, мать оставляла ее с младшими сестрами и братом на полгода, а сама уходила в неизвестном направлении.
«Мама ничего не делала, уходила на полгода из дома. И я всегда сама с детьми. Ходила на работу к соседям, сапала, убирала. На хлеб там, чтобы памперсы были», - призналась она.
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Девочке пришлось попросить, чтобы горе-мать лишили родительских прав, и они попали в какую-то семью. Но сначала старших детей должны были поместить в интернат, а младших в дом малютки.
"У них уже были подписаны бумаги, что их забирают в интернат. Буквально за сутки мы их (забрали, – Ред.). Я их не видела, я уже сказала, что беру", – рассказала Наталья Николайчук, которая приютила детей у себя.
Сейчас они живут в новой семье с любящими родителями и с ужасом вспоминают о былых временах.
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