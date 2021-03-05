В Одесской области мужчина жестоко наказал свою гражданскую супругу, которая не захотела признаться, куда делись продукты из холодильника
Зверское преступление произошло на днях в Черноморске, рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net
Так, 46-летний пришел пьяным домой и стал требовать от своей сожительницы еду, когда он увидел что в холодильнике пусто принялся бить ее кулаками и скалкой.
После нанесения тяжелых травм садист уложил 54-летнюю женщину спасть, а на утро обнаружил ее тело, не подающее признаков жизни.
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Мужчина вызвал полицию и не стал с скрывать преступление.
Сам во всем признался полицейским.
Действия неоднократно судимого мужчины следователи квалифицировали как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.
Ранее мы сообщали, что в Одессе иностранец с сообщником беспощадно избили двух полицейских во время конфликта на улице.
Пострадавшие срочно доставлены в больницу с многочисленными ушибами и сотрясением мозга.
Всё началась с того, что два офицера одесского управления стратегических расследований Нацполиции хотели припарковать свою машину на улице Пантелеймоновской около торгового центра “Новый привоз”.
Подполковник и старший лейтенант занимались розыском подозреваемых по одному делу. В какой-то момент возле торгового центра у них завязалась ссора с другими мужчинами из авто.
Офицеры попросили их убрать машину, предъявили служебные удостоверения, но были избиты.
Обидчиков полицейских уже задержали. Ими оказались гражданин Таджикистана (1987 г.р.) и гражданин Украины (1985 г.р.).
Напомним, что в Одессе студентов порезали возле общежития, пострадавших спасают врачи: что произошло
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