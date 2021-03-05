В Одессу возвращается дистанционное обучение

Так, с 15 марта ученики 5-11 классы будут учиться из дома.

Причиной такого решения стал очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила директор департамента образования Елена Буйневич на своей странице в Фейсбуке, в пятницу, 5 марта, передает Politeka.net

"Ситуация с ковидом обостряется. Количество пациентов в городе стремительно увеличивается. Люди устали и почти не придерживаются мер предосторожности" — написала чиновница.

Буйневич сообщила, что с 15 по 19 марта 5-11 классы будут учиться дистанционно, а с 22 марта все школьники и вовсе отправятся на весенние каникулы.

«Классы начальной школы тоже могут по решению родителей и учителя учиться дистанционно. Подробную информацию можно будет получить до 12.03 в школе вашего ребенка. Просим всех вернуться к строгому выполнению требований безопасности: маски, дезинфекция поверхностей и рук, дистанция! Оставайтесь здоровыми!», — отметила глава департамента образования.

В тоже время она добавила, что детские сады будут работать в обычном режиме.

По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине началась третья волна коронавирусной болезни и власти не исключают возможность введения локдауна по всей стране.

Глава Кабмина констатировал, что темпы распространения COVID-19 резко увеличились и если большинство областей будет в «красной» зоне, то придется возвращаться к жесткому локдауну, который мы уже переживали ранее.

Напомним, что на Одесчине число зараженных вирусом приближается к 90 тысячам: "вакцинировались лишь..."

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