Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, что думает о вакцине Covishield индийского производства, которой начали прививать украинцев

Как передает Politeka.net, видеообращение медик сделал на своей странице в Фейсбук (чтобы просмотрит, доскролльте страницу до конца)

По его словам, индийская антикоронавирусная вакцина Covishield является эффективной и призвал людей не верить слухам и без опаски получать укол этим препаратом.

"Это вакцина с доказанной эффективностью, которая превышает 60%. Это защита от факта заболевания и около 90% — защита от тяжелых форм заболевания. Она вызывает образования антител и способна защитить того, кто прививается", — убежден врач.

Более того, Комаровский отметил, что что вакцину AstraZeneca можно хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8°C, что существенно упрощает ее транспортировку и не требует специальных условий.

Кроме того, она стоит она дешевле, чем препараты Pfizer и Moderna.

"Я однозначно одобряю применение этой вакцины", —заявил медик.

Главными проблемами недоверия к индийским вакцинам Комаровский называет болтовню и демагогию, а также неспособностью власти Украины вести адекватную коммуникацию с народом.

«Короче говоря, все разговоры о неэффективности вакцины — бред, об опасности вакцины — бред. Да, есть побочные эффекты, как и у любой вакцины. Чаще всего — это повышенная температура на один-два дня, не более того. Вакцина эффективна", - резюмировал Олег Комаровский.

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