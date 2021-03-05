В Одессе одна из женщин отметилась негативным высказыванием в адрес украинского языка

Это произошло на известном рынке «Привоз», куда пришел за овощами одесский активист Демьян Ганул.

Соответствующее видео он разместил у себя на странице в Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Ганул рассказал, что всегда принципиально общается только на государственном языке, и обычно люди, в магазинах и на базаре переходят с ним тоже на украинскую речь.

«Так было и в этот раз. Покупая овощи, я общался на украинском и продавец со мной тоже»,- рассказала он.

После этого к продавщице подошла пожилая женщина и сделав замечание, заявила, что она якобы не понимает «дебильный язык», и попросила с ней говорить по-русски.

Когда активист поинтересовался у этой женщины, в чем проблема, пенсионерка принялась вести себя достаточно агрессивно.

«Вы говорите красиво, а делаете все наоборот. Вот почему вас народ ненавидит. Мы 70 лет жили и никогда не приходили, и не дрались с вами. Вы сюда пришли с нами драться", - выдала пожилая женщина.

«Есть такие люди, для которых украинский язык - враждебный. И больше всего удивляет - эти люди по непонятным мне причинам живут в Украине», - написал Демьян Ганул.

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