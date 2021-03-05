В Одесской области молодой парень схватил топор и отправил родного отца в реанимацию

О семейной драме, которая разыгралась на днях в селе Долинка Белгород-Днестровского района, информирует издание « Стран а».

Сначала 26-летний мужчина выпивал со своим отцом в доме, а потом они поссорились. Причиной конфликта стало то, что отец отказался давать сыну деньги на сигареты. В результате последний схватил топор и принялся бить родственника по голове.

55-летнего пострадавшего увезли в тяжелом состоянии в больницу, он в реанимации.

Медики диагностировали у него внутреннюю черепно-мозговую травму, а также кровоизлиянием в мозг.

Буйного сына задержали.

С места инцидента полицейские изъяли топор и собрали с ковра для экспертизы невпитавшуюся кровь.

Решается вопрос о сообщении сыну пострадавшего о подозрении, предварительная квалификация уголовного дела — ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины (Покушение на убийство), нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее мы сообщали, в Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины.

Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.

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