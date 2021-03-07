В ходе уличной перестрелки в центре Одессы ранены люди

Происшествие случилось в ночь на 7 марта, караоке-бара Vanity на улице Екатерининской. Подробности рассказали в местной полиции, а кадрами с места поделились очевидцы в телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По данным полиции, между двумя компаниями, которые отдыхали в заведении начался спор, который перерос в драку. В ходе разборок у 31-летний мужчины сдали нервы, он достал травматический пистолет и начал стрелять по обидчикам.

В результате пострадали три человека. На место съехала полиция и медики скорой, которые на месте оказали помощь раненным.

Стрелка доставили в отделение полиции. Там он объяснил свое поведение. Теперь мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы. Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

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Сначала 26-летний мужчина выпивал со своим отцом в доме, а потом они поссорились. Причиной конфликта стало то, что отец отказался давать сыну деньги на сигареты. В результате последний схватил топор и принялся бить родственника по голове. 55-летнего пострадавшего увезли в тяжелом состоянии в больницу, он в реанимации.

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