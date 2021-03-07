В Одессе неизвестные люди подожгли свежую могилу на кладбище

Пожар зафиксировали на 2-м Христианском кладбище на Люстдорфской дороге. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал «Одесса как она есть», показав кадры в места, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали свидетели случившегося, на месте свежего захоронения со стороны улицы Бреуса кто-то сложил ветки и поджег их. Сгорели цветы, поврежден крест, обгорели ограды соседних могил.

Надо сказать, что в действиях вандалов усматривается нарушение по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны ли преступники, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Одессе вспыхнула СТО.

Пожар произошел в 4-этажном здании СТО в селе Латовка, что в Беляевском районе, ообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Спасатели локализовали пожар в 01:34 и полностью потушили его в 02:25 на площади 600 квадратных метров. Погибших и травмированных в результате возгорания нет.

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Пожар случился в здании школы-интерната № 93, которая находится на улице Героев Крут.

Спасатели получили сообщении в 16:45 о задымлении на первом этаже трехэтажного здания школы-интерната.

Прибыв на место происшествия, было выяснено, что произошло возгорание в кабинете на первом этаже здания.

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