На дороге в Одесской области произошло смертельное столкновение автомобиля с деревом

Авария случилась 8 марта на трассе Одесса-Кучурган на территории Раздельнянского района, Подробнее об этом рассказали в пресс-службе местной полиции, а кадры с места происшествия обнародовали в телеграм-канале «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Сообщается, что 59-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Также в салоне авто находилась 40-летняя пассажирка.

Как видно на видео, ее вытащили из машины очевидцы аварии. Женщину отвезли в больницу с переломами и внутренними телесными повреждениями.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что в Одессе столкнулась иномарка с микроавтобусом. Авария случилась утром на выходных на улице 1-й Сортировочной возле Лузановки, в ней погибла молодая девушка.

Около 11:30 водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в направлении Ярмарочной площади, не справился с управлением, выехал на встречн ую полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes.

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