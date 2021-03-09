На дороге в Одесской области произошло смертельное столкновение автомобиля с деревом
Авария случилась 8 марта на трассе Одесса-Кучурган на территории Раздельнянского района, Подробнее об этом рассказали в пресс-службе местной полиции, а кадры с места происшествия обнародовали в телеграм-канале «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Сообщается, что 59-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
От полученных травм мужчина погиб на месте. Также в салоне авто находилась 40-летняя пассажирка.
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Как видно на видео, ее вытащили из машины очевидцы аварии. Женщину отвезли в больницу с переломами и внутренними телесными повреждениями.
На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства трагедии.
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